Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Антониу Силва одним словом охарактеризовал А. Емельяненко

Антониу Силва одним словом охарактеризовал А. Емельяненко
Комментарии

Бывший претендент на титул чемпиона UFC, экс-боец Strikeforce и ряда других организаций, бразилец Антониу «Бигфут» Силва разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал фото с россиянином Александром Емельяненко.

«С легендой», — подписал фотографию Силва.

Фото: Из личного архива Антониу Силвы

Ранее стало известно, что Силва и Емельяненко сразятся в очном поединке. Бойцы уже провели дуэль взглядов. Противостояние должно состояться в рамках промоушена Hardcore.

Напомним, Силва побеждал брата Александра, легендарного бойца ММА Фёдора Емельяненко. Это произошло в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Strikeforce в феврале 2011 года.

Александр Емельяненко: жду в комментариях экспертов по моей форме:

Победил Фёдора – страдай всю жизнь. Очередь мстить дошла до Александра Емельяненко Победил Фёдора – страдай всю жизнь. Очередь мстить дошла до Александра Емельяненко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022