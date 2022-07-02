Антониу Силва одним словом охарактеризовал А. Емельяненко
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC, экс-боец Strikeforce и ряда других организаций, бразилец Антониу «Бигфут» Силва разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал фото с россиянином Александром Емельяненко.
«С легендой», — подписал фотографию Силва.
Фото: Из личного архива Антониу Силвы
Ранее стало известно, что Силва и Емельяненко сразятся в очном поединке. Бойцы уже провели дуэль взглядов. Противостояние должно состояться в рамках промоушена Hardcore.
Напомним, Силва побеждал брата Александра, легендарного бойца ММА Фёдора Емельяненко. Это произошло в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Strikeforce в феврале 2011 года.
Александр Емельяненко: жду в комментариях экспертов по моей форме:
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