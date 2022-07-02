Хабиб объяснил, почему хотел бы провести бой с Майклом Джорданом

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, отвечая на вопрос о сопернике мечты среди знаменитостей, назвал легендарного баскетболиста Майкла Джордана.
«Майкл Джордан, и знаете почему? Потому что я думаю, что смогу перевести его в партер», — сказал Хабиб в эфире ESPN MMA.
Напомним, недавно Хабиб был включён в Зал славы UFC. Последний бой в карьере он провёл в октябре 2020 года, когда одолел американца Джастина Гэтжи. После поединка россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз».
Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу:
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