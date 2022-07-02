Хабиб — о бое с Макгрегором: когда я прыгнул, на новый уровень перепрыгнул и этот спорт

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что инцидент после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229, когда он устроил потасовку с командой Конора, не сильно расстроил представителей UFC и лично президента промоушена Дану Уайта. Хабиб также считает, что этим прыжком он помог UFC выйти на новый уровень.



«Я помню почти всё. Многие никогда не говорят об одном моменте. Они никогда не говорят о том, что, когда я прыгнул, со мной на новый уровень перепрыгнул и этот вид спорта. Я говорю о том бое и обо всём, что произошло после него. Конечно, Дана Уайт, Хантер Кэмпбелл — все были немного расстроены.



Хотя, в общем-то, я так не думаю. Единственный, кто был расстроен, так это я. Когда я пошёл в раздевалку, то у меня не было пояса. Тогда я стал спрашивать, где же он. И Дана сказал: «Брат, пожалуйста, расслабься. Я принесу тебе его», — сказал Хабиб на канале ESPN MMA в YouTube.

Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере: