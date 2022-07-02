Хабиб Нурмагомедов: не собираюсь претендовать на величие Адесаньи

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не согласился с заявлением менеджера Али Абдель-Азиза, что он может легко побить Исраэля Адесанью.



«Нет, я не согласен с тем, что могу побить Адесанью, потому что я не собираюсь драться в среднем весе и не собираюсь драться с Исраэлем. Сейчас его время, и я не собираюсь претендовать на его величие. Люди обсуждают это, но я не говорил, что побью его. Я не согласен с этим», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова BJPenn.



Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 254 он одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.