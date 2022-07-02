Опетайя победил Бриедиса и стал новым чемпионом IBF в первом тяжёлом весе

Австралийский боксёр Джей Опетайя одержал победу над латвийским спортсменом Майрисом Бриедисом. Поединок проходил в Австралии и продлился все запланированные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу австралийцу.



Благодаря этой победе Опетайя стал новым чемпионом IBF в первом тяжёлом весе. Счёт судейских записок составил 115-113 и 116-112 дважды.



Для 37-летнего Бриедиса это поражение стало вторым в профессиональной карьере в 30 поединках. Бриедис был чемпионом мира по версии IBF с сентября 2020 года. Ранее Майрис владел чемпионскими поясами WBC и WBO.



27-летний Опетайя одержал 22-ю победу в 22 поединках в профессиональной карьере. Для него это был первый титульный бой.