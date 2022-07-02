Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Опетайя победил Бриедиса и стал новым чемпионом IBF в первом тяжёлом весе

Опетайя победил Бриедиса и стал новым чемпионом IBF в первом тяжёлом весе
Комментарии

Австралийский боксёр Джей Опетайя одержал победу над латвийским спортсменом Майрисом Бриедисом. Поединок проходил в Австралии и продлился все запланированные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу австралийцу.

Благодаря этой победе Опетайя стал новым чемпионом IBF в первом тяжёлом весе. Счёт судейских записок составил 115-113 и 116-112 дважды.

Для 37-летнего Бриедиса это поражение стало вторым в профессиональной карьере в 30 поединках. Бриедис был чемпионом мира по версии IBF с сентября 2020 года. Ранее Майрис владел чемпионскими поясами WBC и WBO.

27-летний Опетайя одержал 22-ю победу в 22 поединках в профессиональной карьере. Для него это был первый титульный бой.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022