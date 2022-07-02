Опетайя победил Бриедиса и стал новым чемпионом IBF в первом тяжёлом весе
Поделиться
Австралийский боксёр Джей Опетайя одержал победу над латвийским спортсменом Майрисом Бриедисом. Поединок проходил в Австралии и продлился все запланированные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу австралийцу.
Благодаря этой победе Опетайя стал новым чемпионом IBF в первом тяжёлом весе. Счёт судейских записок составил 115-113 и 116-112 дважды.
Для 37-летнего Бриедиса это поражение стало вторым в профессиональной карьере в 30 поединках. Бриедис был чемпионом мира по версии IBF с сентября 2020 года. Ранее Майрис владел чемпионскими поясами WBC и WBO.
27-летний Опетайя одержал 22-ю победу в 22 поединках в профессиональной карьере. Для него это был первый титульный бой.
Комментарии
- 2 июля 2022
-
18:22
-
17:58
-
16:34
-
15:28
-
15:09
-
14:39
-
13:59
-
13:37
-
13:16
-
12:22
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:07
-
10:32
-
10:11
-
09:52
-
09:17
-
08:36
-
07:42
-
06:07
-
05:59
-
05:37
-
04:54
-
04:36
-
03:09
-
01:00
- 1 июля 2022
-
23:42
-
22:46
-
21:00
-
19:38
-
19:27
-
18:54
-
18:44
-
17:55
Партнерский контент