Шон О'Мэлли: Ян завидует мне, потому что я лучше и выше его

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли поделился мнением о россиянине Петре Яне.
«Нравятся ли Яну мои стрижки и стиль одежды? Пётр завидует мне. Потому что я лучше него, выше его — вот из-за таких вещей. Но я люблю Петра. Он весёлый.
Думаю, что и Петру нужно примерить какую-то мою одежду. Всегда говорю, что люблю Петра. Можете посмотреть, во всех интервью говорю, что мне он нравится, что я его уважаю, что это один из моих любимых бойцов, чьи бои я смотрю. Но он в любом случае невысокий, это ведь не изменилось», — приводит слова О'Мэлли «Матч ТВ».
Напомним, на ближайшем турнире UFC 276, который пройдёт в ночь на воскресенье, 3 июля, Шон О’Мэлли проведёт поединок с Педро Муньосом. Всего за карьеру в ММА О’Мэлли одержал 15 побед, потерпев лишь одно поражение.
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