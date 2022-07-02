Шон О'Мэлли: Ян завидует мне, потому что я лучше и выше его

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли поделился мнением о россиянине Петре Яне.



«Нравятся ли Яну мои стрижки и стиль одежды? Пётр завидует мне. Потому что я лучше него, выше его — вот из-за таких вещей. Но я люблю Петра. Он весёлый.



Думаю, что и Петру нужно примерить какую-то мою одежду. Всегда говорю, что люблю Петра. Можете посмотреть, во всех интервью говорю, что мне он нравится, что я его уважаю, что это один из моих любимых бойцов, чьи бои я смотрю. Но он в любом случае невысокий, это ведь не изменилось», — приводит слова О'Мэлли «Матч ТВ».



Напомним, на ближайшем турнире UFC 276, который пройдёт в ночь на воскресенье, 3 июля, Шон О’Мэлли проведёт поединок с Педро Муньосом. Всего за карьеру в ММА О’Мэлли одержал 15 побед, потерпев лишь одно поражение.