Штырков: чемпионы UFC должны быть такими, как Анкалаев

Российский боец ММА Иван Штырков считает, что скромное поведение Магомеда Анкалаева не помешает ему побороться за титул в UFC.



«Нужен ли Анкалаев UFC в качестве чемпиона как медийный продукт? Скажу так. Для меня это спорт. Я очень серьёзно отношусь к боям и ММА. С этой точки зрения Анкалаев – один из самых достойнейших претендентов и будущий чемпион UFC. Именно такие чемпионы должны быть в UFC, а не те, кто много говорит.



Наш Пётр Ян тоже не особо кого-то там поносит. Перепалки есть, но они такие… И Анкалаев может включиться с помощью грамотных PR-менеджеров. Но быть клоуном – это перебор, а для него тем более. Скромный, сильный и доминирующий чемпион – такой и должен быть чемпион. Я смотрю на Камару Усмана, и за ним ничего такого не водится. Выходит и побеждает без грязи. Фрэнсис Нганну, никакого трэш-тока и грязи. Это время ушло вместе с Макгрегором. Вспыхнуло и погасло. Всё возвращается на круги своя. В приоритет входят люди с моральными принципами, а не попугаи, которые орут что попало и где попало», — приводит слова Штыркова Metaratings.

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