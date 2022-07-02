Штырков: чемпионы UFC должны быть такими, как Анкалаев

Российский боец ММА Иван Штырков считает, что скромное поведение Магомеда Анкалаева не помешает ему побороться за титул в UFC.
«Нужен ли Анкалаев UFC в качестве чемпиона как медийный продукт? Скажу так. Для меня это спорт. Я очень серьёзно отношусь к боям и ММА. С этой точки зрения Анкалаев – один из самых достойнейших претендентов и будущий чемпион UFC. Именно такие чемпионы должны быть в UFC, а не те, кто много говорит.
Наш Пётр Ян тоже не особо кого-то там поносит. Перепалки есть, но они такие… И Анкалаев может включиться с помощью грамотных PR-менеджеров. Но быть клоуном – это перебор, а для него тем более. Скромный, сильный и доминирующий чемпион – такой и должен быть чемпион. Я смотрю на Камару Усмана, и за ним ничего такого не водится. Выходит и побеждает без грязи. Фрэнсис Нганну, никакого трэш-тока и грязи. Это время ушло вместе с Макгрегором. Вспыхнуло и погасло. Всё возвращается на круги своя. В приоритет входят люди с моральными принципами, а не попугаи, которые орут что попало и где попало», — приводит слова Штыркова Metaratings.
- 3 июля 2022
-
00:47
- 2 июля 2022
-
23:56
-
22:55
-
21:48
-
20:59
-
19:57
-
18:22
-
17:58
-
16:34
-
15:28
-
15:09
-
14:39
-
13:59
-
13:37
-
13:16
-
12:22
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:07
-
10:32
-
10:11
-
09:52
-
09:17
-
08:36
-
07:42
-
06:07
-
05:59
-
05:37
-
04:54
-
04:36
-
03:09
-
01:00
- 1 июля 2022
-
23:42
-
22:46