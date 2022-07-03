Джессика Ай объявила о завершении карьеры после четвёртого поражения подряд в UFC

Американка Джессика Ай объявила о завершении карьеры после поражения от соотечественница Мейси Барбер на турнире UFC 276. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Барбер единогласным решением судей.
«Да, я думаю, пора. Я выступаю на профессиональном уровне с 2009 года, у меня было много боев в UFC. Если я могу что-то вернуть этому виду спорта, так это то, что нам нужно перестать разделять себя и помогать друг другу как бойцам, защищать себя разными способами. Я побеждала в октагоне, и проигрывала. Я хотела бы увидеть, как выглядит остальной мир», — приводит слова Ай MMAfighting.
Всего в смешанных единоборствах Ай провела 27 боёв, которых одержала 16 побед и потерпела 11 поражений. Отметим, поражение от Барбер стало для Ай четвёртым подряд в UFC.
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