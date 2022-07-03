Дональд Серроне объявил о завершении карьеры

Американский боец ММА Дональд Серроне сразу после поражения от соотечественника Джима Миллера в рамках турнира UFC 276 объявил о завершении карьеры.



«Спасибо, Лас-Вегас. Я рад, что мои сыновья, мои мальчики были здесь сейчас. Это самая длинная подготовка, которая у меня была за долгое время. И мне это больше не нравится. Пора откланяться. Я должен чувствовать момент, когда это сделать. Позади адская карьера. Надеюсь, однажды я попаду в Зал славы. Большое спасибо, UFC», — приводит слова 39-летнего Серроне сразу после боя MMA Junkie.

Отметим, что Серроне и Миллер провели бой-реванш после встречи, которая состоялась восемь лет назад. Тогда Дональд победил нокаутом во втором раунде после удара головой в голову Джиму. Сегодняшний поединок завершился сабмишном — Серроне был вынужден сдаться после гильотины.

«Последняя поездка в легендарной карьере. Спасибо, Ковбой Серроне», – таким текстом сопроводил решение Дональда официальный «твиттер» UFC.

После победы над Элом Яквинтой в мае 2019 года Серроне провёл семь боёв. Ничейный результат одного из них, с Нико Прайсом, был аннулирован. В шести боях Дональд потерпел поражения – от Тони Фергюсона, Джастина Гэтжи, Конора Макгрегора, Энтони Петтиса, Алекса Мороно и теперь Джима Миллера. Общая статистика Серроне — 36 побед и 17 поражений.