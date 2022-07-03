«Уходит эпоха». Бойцы UFC отреагировали на завершение карьеры Дональдом Серроне

Бойцы UFC в социальных сетях отреагировали на завершение карьеры 39-летним американским бойцом Дональдом Серроне, объявившим о своём решении после поражения от Джима Миллера сабмишеном на турнире UFC 276.

«Уходит эпоха. Боец, которым я восхищался больше всего. Дональд проложил путь таким бойцам, как я. Спасибо тебе», — гласит публикация экс-бойца UFC Майкла Кьезы.

«Чёртов «ковбой», легенда спорта #уважение», — написал боец Билли Куарантилло.

«Готов поздравить легендарного мистера в любое время», — отметил Белал Мухаммад, выступающий в UFC.

Напомним, Дональд Серроне провёл в ММА 49 боёв, в которых одержал 36 побед. В последних семи боях он потерпел шесть поражений, а один поединок завершился без результата. Он является бывшим претендентом за звание чемпиона в лёгком весе в UFC.

Самые странные суеверия бойцов UFC.