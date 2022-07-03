Поединок Муньоис – О’Мэлли на UFC 276 остался без решения из-за тычка в глаз

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого состоялся поединок в легчайшей весовой категории между 35-летним представителем Бразилии Педро Муньосом и 27-летним американцем Шоном О’Мэлли.

Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания О’Мэлли в глаз Муньосу. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Отметим, что в первом раунде Шон также нарушил правила, нанеся своему сопернику удар в пах, однако бразилец после паузы продолжил бой.

Бой признан несостоявшимся и оставлен без результата, так как бойцы провели в октагоне менее двух полноценных раундов.

Напомним, за карьеру в ММА Шон О’Мэлли одержал 15 побед при одном поражении. Муньос одержал 20 побед при 7 поражениях.