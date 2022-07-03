Поединок Муньоис – О’Мэлли на UFC 276 остался без решения из-за тычка в глаз

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого состоялся поединок в легчайшей весовой категории между 35-летним представителем Бразилии Педро Муньосом и 27-летним американцем Шоном О’Мэлли.
Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания О’Мэлли в глаз Муньосу. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Отметим, что в первом раунде Шон также нарушил правила, нанеся своему сопернику удар в пах, однако бразилец после паузы продолжил бой.
Бой признан несостоявшимся и оставлен без результата, так как бойцы провели в октагоне менее двух полноценных раундов.
Напомним, за карьеру в ММА Шон О’Мэлли одержал 15 побед при одном поражении. Муньос одержал 20 побед при 7 поражениях.
- 3 июля 2022
-
05:39
-
05:20
-
04:55
-
04:38
-
04:25
-
02:57
-
01:52
-
00:47
- 2 июля 2022
-
23:56
-
22:55
-
21:48
-
20:59
-
19:57
-
18:22
-
17:58
-
16:34
-
15:28
-
15:09
-
14:39
-
13:59
-
13:37
-
13:16
-
12:22
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:07
-
10:32
-
10:11
-
09:52
-
09:17
-
08:36
-
07:42
-
06:07
-
05:59