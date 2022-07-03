Нганну и Усман прибыли на турнир UFC 276 в ярких нарядах

35-летний действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и американец Камару Усман, обладающий титулом в полусреднем весе, прибыли на турнир UFC 276 в ярких и необычных нарядах, чтобы поддержать нигерийского бойца Исраэля Адесанью.

Публикация доступна в телеграм-канале UFC Russia.

Напомним, в главном бою турнира чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул в поединке с претендентом Джаредом Каннонье. В соглавном поединке турнира чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски будет защищать свой титул в бою с Максом Холлоуэем (№1 рейтинга полулёгкого веса).

По итогам взвешивания все участники чемпионских боёв уложились в лимит своей весовой категории. Каннонье оказался тяжелее Адесаньи, а Холлоуэй перевесил Волкановски.