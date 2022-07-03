Пётр Ян отреагировал на исход поединка Шона О’Мэлли и Муньоса

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого состоялся поединок в легчайшей весовой категории между 35-летним представителем Бразилии Педро Муньосом и 27-летним американцем Шоном О’Мэлли.
Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания О’Мэлли в глаз Муньосу.
29-летний российский экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на исход поединка смайлом, демонстрирующим лицо, закрытое одной рукой, который был опубликован в «твиттере» российского бойца.
Напомним, бой был признан несостоявшимся и оставлен без результата, так как бойцы провели в октагоне менее двух полноценных раундов.
Отметим, что на момент остановки боя по значимым ударам лидировал бразилец: 27-17.
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