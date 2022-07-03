Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян отреагировал на исход поединка Шона О’Мэлли и Муньоса

Пётр Ян отреагировал на исход поединка Шона О’Мэлли и Муньоса
Комментарии

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого состоялся поединок в легчайшей весовой категории между 35-летним представителем Бразилии Педро Муньосом и 27-летним американцем Шоном О’Мэлли.

Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания О’Мэлли в глаз Муньосу.

29-летний российский экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на исход поединка смайлом, демонстрирующим лицо, закрытое одной рукой, который был опубликован в «твиттере» российского бойца.

Напомним, бой был признан несостоявшимся и оставлен без результата, так как бойцы провели в октагоне менее двух полноценных раундов.

Отметим, что на момент остановки боя по значимым ударам лидировал бразилец: 27-17.

Новость по теме
Пётр Ян сообщил, что готов принять вызов Шона О'Мэлли, назвав его «розовым пуделем»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022