Пётр Ян отреагировал на исход поединка Шона О’Мэлли и Муньоса

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого состоялся поединок в легчайшей весовой категории между 35-летним представителем Бразилии Педро Муньосом и 27-летним американцем Шоном О’Мэлли.

Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания О’Мэлли в глаз Муньосу.

29-летний российский экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на исход поединка смайлом, демонстрирующим лицо, закрытое одной рукой, который был опубликован в «твиттере» российского бойца.

Напомним, бой был признан несостоявшимся и оставлен без результата, так как бойцы провели в октагоне менее двух полноценных раундов.

Отметим, что на момент остановки боя по значимым ударам лидировал бразилец: 27-17.