Муньос побеждал О’Мэлли до остановки боя на UFC 276

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого состоялся поединок в легчайшей весовой категории между 35-летним представителем Бразилии Педро Муньосом и 27-летним американцем Шоном О’Мэлли.

Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания О’Мэлли в глаз Муньосу. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой.

Примечательно, что, исходя из опубликованных судейских карточек, два из трёх судей отдали первый раунд именно Муньосу, который отказался от продолжения боя. При этом по количеству значимых ударов также лидировал бразилец (25-17).

Бой признан несостоявшимся и оставлен без результата, так как бойцы провели в октагоне менее двух полноценных раундов.