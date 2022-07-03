Алекс Перейра нокаутировал Шона Стрикленда в первом раунде на турнире UFC 276

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого состоялся поединок в средней весовой категории между 31-летним американцем Шоном Стриклендом и 34-летним представителем Бразилии Алексом Перейрой.
Поединок завершился победой нокаутом в исполнении Перейры уже в первом раунде. Бой продлился около двух с половиной минут.
Таким образом, Шон прервал свою серию из шести побед, всего на его счету 25 удачных поединков в ММА при четырёх поражениях. Для Перейры эта победа стала шестой в ММА и третьей в UFC при одном поражении на старте карьеры.
Напомним, Шон Стрикленд занимает четвёртое место в рейтинге среднего веса UFC, а Алекс Перейра к этому моменту не был в него включён.
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