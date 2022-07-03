Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра нокаутировал Шона Стрикленда в первом раунде на турнире UFC 276

Алекс Перейра нокаутировал Шона Стрикленда в первом раунде на турнире UFC 276
Комментарии

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого состоялся поединок в средней весовой категории между 31-летним американцем Шоном Стриклендом и 34-летним представителем Бразилии Алексом Перейрой.

Поединок завершился победой нокаутом в исполнении Перейры уже в первом раунде. Бой продлился около двух с половиной минут.

Таким образом, Шон прервал свою серию из шести побед, всего на его счету 25 удачных поединков в ММА при четырёх поражениях. Для Перейры эта победа стала шестой в ММА и третьей в UFC при одном поражении на старте карьеры.

Напомним, Шон Стрикленд занимает четвёртое место в рейтинге среднего веса UFC, а Алекс Перейра к этому моменту не был в него включён.

UFC 2022. UFC 276, Лас-Вегас, США
Шон Стриклэнд - Алекс Перейра (W)
03 июля 2022, воскресенье. 06:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
KO
Шон Стриклэнд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022