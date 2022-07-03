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Алекс Перейра вызвал Адесанью. Ранее он нокаутировал чемпиона UFC в кикбоксинге

Алекс Перейра вызвал Адесанью. Ранее он нокаутировал чемпиона UFC в кикбоксинге
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34-летний представитель Бразилии Алекс Перейра после победы нокаутом над Шоном Стриклендом на турнире UFC 276 бросил вызов действующему обладателю пояса в среднем весе 32-летнему нигерийцу Исраэлю Адесанье.

«Многие люди говорят о двух моих победах над Исраэлем Адесаньей и отмечают, что они были в кикбоксинге. Теперь я готов победить его здесь. Думаю, я заслужил это», — сказал Перейра после боя.

Напомним, в главном бою турнира чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул в поединке с претендентом Джаредом Каннонье.

Для Перейры эта победа стала шестой в ММА и третьей в UFC при одном поражении на старте карьеры. Примечательно, что Стрикленд занимает четвёртое место в рейтинге среднего веса UFC, а Алекс Перейра к этому моменту не был в него включён.

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