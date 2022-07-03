О’Мэлли пошутил о результате боя с Муньосом на UFC 276, который признан несостоявшимся
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27-летний американский боец Шон О’Мэлли отреагировал на результат боя с 35-летним представителем Бразилии Педро Муньосом на турнире UFC 276, который был признан несостоявшимся.
«Первый человек, который финишировал Муньоса», — гласит публикация О’Мэлли в социальных сетях.
Отметим, что Педро Муньос потерпел семь поражений за карьеру в ММА – все судейским решением.
Напомним, поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания О’Мэлли в глаз Муньосу. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Отметим, что в первом раунде Шон также нарушил правила, нанеся своему сопернику удар в пах, однако бразилец после паузы продолжил бой.
За карьеру в ММА Шон О’Мэлли одержал 15 побед при одном поражении. Муньос одержал 20 побед.
Новость по темеМуньос побеждал О’Мэлли до остановки боя на UFC 276
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