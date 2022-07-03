Волкановски одержал третью победу над Холлоуэем на UFC 276, защитив пояс в полулёгком весе

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого состоялся титульный поединок в полулёгком весе между 33-летним австралийцем Александром Волкановски, являющимся действующим обладателем пояса, и 30-летним представителем США Максом Холлоуэем. Это их третья встреча за карьеру в UFC.

Бой завершился победой Александра Волкановски единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Таким образом, для Александра эта победа стала 24-й за карьеру в ММА при одном поражении. Холлоуэй потерпел седьмую неудачу за карьеру при 23 победах.

Напомним, впервые бойцы встретились между собой на турнире UFC 245 в декабре 2019 года, в нём победа единогласным решением судей досталась Волкановски. Во втором их очном противостоянии, прошедшем на UFC 251 в июле 2020 года, сильнее оказался также австралиец, но уже раздельным решением судей.