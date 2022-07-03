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Волкановски установил уникальное достижение в UFC благодаря победе над Холлоуэем

Волкановски установил уникальное достижение в UFC благодаря победе над Холлоуэем
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33-летний австралийский боец Александр Волкановски, защитивший титул в третьем поединке с представителем США Максом Холлоуэем на UFC 276, отметился впечатляющим статистическим достижением.

Как отмечает ESPN Stats & Info в «Твиттере», Волкановски стал первым бойцом в истории UFC, который трижды победил одного и того же соперника в титульных боях.

Напомним, впервые бойцы встретились между собой на турнире UFC 245 в декабре 2019 года, в нём победа единогласным решением судей досталась Волкановски. Во втором их очном противостоянии, прошедшем на UFC 251 в июле 2020 года, сильнее оказался также австралиец, но уже раздельным решением судей.

Таким образом, для Александра эта победа стала 24-й за карьеру в ММА при одном поражении. Холлоуэй потерпел седьмую неудачу за карьеру при 23 победах.

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