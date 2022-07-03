Волкановски заявил о желании стать чемпионом в двух весовых категориях UFC

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого состоялся титульный поединок в полулёгком весе между 33-летним новозеландцем Александром Волкановски, являющимся действующим обладателем пояса, и 30-летним представителем США Максом Холлоуэем. Это их третья встреча за карьеру в UFC.

После окончания поединка Волкановски прокомментировал его исход. «Я только что доказал вам, что хочу быть в этом октагоне как можно дольше. Хочу стать двукратным чемпионом и бороться за титул в лёгком весе», — заявил Александр в интервью после боя.

Напомним, бой завершился победой Александра Волкановски единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

В главном бою карда новозеландец Исраэль Адесанья встретится с американцем Джаредом Каннонье.

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