Александр Волкановски повторил достижение Хабиба Нурмагомедова в UFC

33-летний представитель Австралии Александр Волкановски одержал третью победу над американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 276, защитив титул в полулёгком весе. Благодаря этому удачному исходу поединка он отметился статистическим достижением.

Как отмечается в «твиттере» ESPN Stats & Info, Волкановски стал четвёртым бойцом в истории UFC, выигравшим свои первые 12 боёв UFC. Последним, кому покорялось это достижение, был экс-чемпион промоушена в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов, а до него – Камару Усман и Андерсон Силва.

Напомним, впервые Волкановски и Холлоуэй встретились между собой на турнире UFC 245 в декабре 2019 года, в нём победа единогласным решением судей досталась Александру. Во втором их очном противостоянии, прошедшем на UFC 251 в июле 2020 года, сильнее оказался также австралиец, но уже раздельным решением судей.