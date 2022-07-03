Исраэль Адесанья в шаге от исторического достижения в UFC

32-летний нигерийский боец UFC Исраэль Адесанья, защитивший титул в среднем весе благодаря победе над 38-летним представителем США Джаредом Каннонье, уже в следующем бою может сравняться с историческим рекордом промоушена.

Как отмечает ESPN Stats & Info в «Твиттере», Адесанья одержал 12-ю победу кряду в среднем весе в UFC. Это вторая по продолжительности победная серия в среднем весе в истории UFC. Андерсон Силва выиграл 13 раз кряду.

Таким образом, Адесанья одержал 23-ю победу в ММА при одном поражении, а Каннонье потерпел шестое поражение при 15 удачных исходах.

Напомним, главный кард турнира стартовал с поединка, в котором Педро Муньос и Шон О’Мэлли не смогли выявить победителя из-за нарушения правил; 40-летний Робби Лоулер потерпел поражение техническим нокаутом от Брайана Барбарены; Алекс Перейра нокаутировал Шона Стрикленда, а в соглавном событии Алекс Волкановски защитил пояс в третьем поединке с Максом Холлоуэем.