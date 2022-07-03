Холлоуэй доставлен в больницу после боя с Волкановски на UFC 276

30-летний американский боец UFC Макс Холлоуэй госпитализирован после поражения в титульном бою на UFC 276 в полулёгком весе с австралийцем Алексом Волкановски (45-50, 45-50, 45-50) из-за чего не сможет принять участие в пресс-конференции после турнира. Об этом сообщает корреспондент MMA Fighting Жозе Янгс в «Твиттере».

Это была их третья встреча за карьеру в UFC. Впервые бойцы встретились между собой на турнире UFC 245 в декабре 2019 года, в нём победа единогласным решением судей досталась Волкановски. Во втором их очном противостоянии, прошедшем на UFC 251 в июле 2020 года, сильнее оказался также австралиец, но уже раздельным решением судей.

Для Александра эта победа стала 24-й за карьеру в ММА при одном поражении. Холлоуэй потерпел седьмую неудачу за карьеру при 23 победах.