Оливейра: я побью Махачева и вызову Хабиба

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра вновь высказался на тему желаемых соперников. Теперь он рассказал, что хотел бы провести поединок с россиянином Исламом Махачевым, а затем сразился бы с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



«Я его побью. Послушайте, я побью Ислама Махачева. Проблему этого дивизиона зовут Чарльз Оливейра. Забудьте о Коноре Макгрегоре. Давайте сделаем это. Чарльз Оливейра против Ислама Махачева в Бразилии. Тогда кто знает, может быть, Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру, чтобы сразиться со мной. Я побью Ислама и вызову Хабиба», — приводит слова Оливейры Sportskeeda.

7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре:

Ранее Оливейра говорил о желании провести бой с ирландец Конором Макгрегором.