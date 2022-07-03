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Оливейра: я побью Махачева и вызову Хабиба

Оливейра: я побью Махачева и вызову Хабиба
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Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра вновь высказался на тему желаемых соперников. Теперь он рассказал, что хотел бы провести поединок с россиянином Исламом Махачевым, а затем сразился бы с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я его побью. Послушайте, я побью Ислама Махачева. Проблему этого дивизиона зовут Чарльз Оливейра. Забудьте о Коноре Макгрегоре. Давайте сделаем это. Чарльз Оливейра против Ислама Махачева в Бразилии. Тогда кто знает, может быть, Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру, чтобы сразиться со мной. Я побью Ислама и вызову Хабиба», — приводит слова Оливейры Sportskeeda.

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Ранее Оливейра говорил о желании провести бой с ирландец Конором Макгрегором.

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