Сехудо отреагировал на грубые слова О'Мэлли в свой адрес
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо отреагировал на резкие слова соотечественника, бойца ММА Шона О'Мэлли в свой адрес.
«Этот маленький жирный засранец должен оставаться на пенсии. Он бегает словно пьяный за кулисами, его уже выпроводили. То и дело спотыкается, натыкается на что-то, выглядит так, будто под кайфом. Я не знаю, может, у него кризис среднего возраста или что-то в этом роде», — говорил на пресс-конференции после турнира UFC 276 О'Мэлли.
«Я уже нокаутировал парня, который был на специальных препаратах, но я никогда не нокаутировал парня на препаратах, который к тому же выглядит наркоманом. Согни колено, засранец», — написал Сехудо в своих социальных сетях.
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