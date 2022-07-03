Исраэль Адесанья назвал следующего соперника в титульном поединке UFC

32-летний нигерийский боец UFC Исраэль Адесанья рассказал, что в следующем поединке он хотел бы встретиться с 34-летним представителем Бразилии Алексом Перейрой.

«Мы знаем, что следующий Перейра. Легко нокаутировать деревенщину Стрикленда. Как я уже говорил ранее, я надену на него коньки, и он замёрзнет как Эльза», — сказал Адесанья после боя с представителем США Джаредом Каннонье, который состоялся на турнире UFC 276.



Отметим, что Перейра дважды побеждал Адесанью в кикбоксинге: один раз решением судей, второй — нокаутом.



Напомним, и Адесанья, и Перейра участвовали в UFC 276. Адесанья одолел Каннонье, а Перейра оказался сильнее Шона Стрикленда, победив его нокаутом.