Евлоев обратился к защитившему чемпионский титул UFC Волкановски

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев разместил новый пост в своих социальных сетях, где обратился к австралийскому бойцу Александру Волкановски, который праздновал победу на турнире UFC 276 в поединке с представителем США Максом Холлоуэем.
«Отличное выступление от чемпиона Волкановски. Совсем скоро перед тобой встанет новый вызов. Просто дай мне знать, если ты устал драться с ударниками, которые пытаются бороться с тобой», — написал Евлоев.
Напомним, Волкановски благодаря победе в бою с Холлоуэем защитил титул UFC в полулёгком весе. Ранее американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг, являющийся действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, высказал мнение, что легко бы одолел Александра.
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