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«Двоих ронять буду». Малыхин обратился к Дацику и Исмаилову

«Двоих ронять буду». Малыхин обратился к Дацику и Исмаилову
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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в лиге ONE FC, отреагировал на недавний пост соотечественника Магомеда Исмаилова по поводу поединка с Вячеславом Дациком.

«Думаете, что я тупо из-за вашего желания или любопытства стану его [Дацика] бить? Да, вы правы. Ваше желание и деньги Анатолия Сульянова однозначно развязывают мне руки», — писал ранее Исмаилов.

«Двоих ронять буду», — прокомментировал сообщение Исмаилова Малыхин.

Ранее сообщалось, что Дацик и Исмаилов проведут бой по правилам бокса в декабре. В настоящее время Вячеслав готовится к поединку с другим российским бойцом Александром Емельяненко, а Магомед — с Александром Шлеменко — ранее стало известно, что этот бой могут перенести.

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