«Они пьяные, не знают, что такое настоящие бои». Адесанья — об уходе фанатов с трибун

Нигерийский боец UFC Исраэль Адесанья высказался об уходе фанатов с трибун во время его поединка с американцем Джаредом Каннонье. Многие болельщики уходили непосредственно во время противостояния. Позже многие говорили, что бой получился скучным.



«Они тут с самого начала, они пьяные, они не знают, что такое настоящие, техничные бои. Я говорил, что все великие проходили через это. Я сам это видел, когда был фанатом, и я всё ещё фанат. Андерсон Силва, Сен-Пьер — они бились, я думал: «Это потрясающий поединок», но в то же время другие люди освистывали их. Я думал: «Люди, вы что смотрите вообще? Вы кретины. Али, Флойд Мейвезер — всё доходит до того, что ты становишься так велик, что люди хотят, чтобы ты упал». Они просто хотят увидеть твоё падение, если ты не показываешь невероятное, яркое выступление, они говорят, что ты не так хорош», — сказал Адесанья на пресс-конференции.