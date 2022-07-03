Чимаев указал Дане Уайту на соперника, с которым хочет подраться
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своих социальных сетях, где обратился к президенту UFC Дане Уайту. К своему сообщению Чимаев прикрепил короткое видео, на кадрах которого судья поднимает руку бразильца Алекса Перейры, который на турнире UFC 276 победил американца Шона Стрикленда.
«Я хочу подраться с этим парнем, Дана. Давай сделаем это», — написал Чимаев.
Напомним, поединок Перейры и Стрикленда завершился победой нокаутом в исполнении Алекса уже в первом раунде. Противостояние продлилось около двух с половиной минут. Для бразильца эта победа стала шестой в смешанных единоборствах и третьей в UFC при одном поражении.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
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