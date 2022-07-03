«Он мне как человек не нравится». Шлеменко высказался об Исраэле Адесанье

Известный российский средневес Александр Шлеменко поделился мнением о действующем чемпионе UFC в своём дивизионе – новозеландце Исраэле Адесанье.

«Он мне как человек не нравится. Как-то он не очень, знаете, к людям относится. Как-то… высокомерно. Сейчас начнём говорить про Адесанью – скажут, что я сижу у разбитого корыта и плачу по нему. Мне интересно с ним подраться, вот и всё.

Что бы я делал? Жёстко его прессинговал. Многие пытаются перефехтовать, и это их ошибка. Ему нужен боец, который будет на него жёстко идти. Спору нет, можно и «словить», но пытаться перебоксировать более координированного, гибкого и длиннорукого бойца, да ещё и такого чувствительного – это ошибка», – сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Вадима Тихомирова.