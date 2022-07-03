Шон О'Мэлли обвинил Педро Муньоса в симуляции травмы в их бою на UFC 276

Боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Шон О'Мэлли обвинил своего соперника, бразильца Педро Муньоса, в симуляции травмы в их бою, который состоялся сегодня, 3 июля, на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, поединок был остановлен во втором раунде после тычка в глаз со стороны О'Мэлли.

«Когда это произошло, я подумал: «Окей, кажется, всё обойдётся». Я считал, что бой возобновится уже через полминуты, и не думал, что он будет остановлен. Я доминировал. Я отражал каждый его лег-кик и чувствовал, как разрушаются его голени. Я разбирал его на части.

Сдался ли он? Сто процентов. Придётся пересмотреть бой. Но я разбирал его. Он сказал, что пытался отбить мне ноги и перевести в партер, но он только калечил себя. Он бы ничего не сделал», – приводит слова О'Мэлли издание MMA Fighting.