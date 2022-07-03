Фото: Ян Блахович провёл спонтанную дуэль взглядов с Камару Усманом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович, посетивший турнир UFC 276, который прошёл на этих выходных в Лас-Вегасе (США), встретился с действующим обладателем титула в полусреднем дивизионе (до 77 кг), нигерийцем Камару Усманом и опубликовал шуточную фотографию.

«Итак, ты говоришь, тебя называют Нигерийским кошмаром… монстром. Отлично. Я охочусь на монстров. И неважно, насколько они страшны», – написал Блахович в социальных сетях.

Фото: из личного архива Яна Блаховича

В своём следующем бою на турнире UFC 278, который состоится 21 августа в Юте (США), Усман проведёт реванш с британцем Леоном Эдвардсом (2). Бойцы уже встречались в декабре 2015 года, и тогда единогласным решением победил нигериец.