Фото: Ян Блахович провёл спонтанную дуэль взглядов с Камару Усманом
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович, посетивший турнир UFC 276, который прошёл на этих выходных в Лас-Вегасе (США), встретился с действующим обладателем титула в полусреднем дивизионе (до 77 кг), нигерийцем Камару Усманом и опубликовал шуточную фотографию.
«Итак, ты говоришь, тебя называют Нигерийским кошмаром… монстром. Отлично. Я охочусь на монстров. И неважно, насколько они страшны», – написал Блахович в социальных сетях.
Фото: из личного архива Яна Блаховича
В своём следующем бою на турнире UFC 278, который состоится 21 августа в Юте (США), Усман проведёт реванш с британцем Леоном Эдвардсом (2). Бойцы уже встречались в декабре 2015 года, и тогда единогласным решением победил нигериец.
Новость по темеНганну и Усман прибыли на турнир UFC 276 в ярких нарядах
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