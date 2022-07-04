Фрэнсис Нганну тонко подколол Джона Джонса. Не обошлось без Адесаньи
Поделиться
Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунский нокаутёр Фрэнсис Нганну поддел в социальных сетях своего возможного соперника и бывшего обладателя титула в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг), звёздного американца Джона Джонса.
Так, Нганну похвалил своего товарища и чемпиона в среднем весе (до 84 кг), новозеландца Исраэля Адесанью с победой над американским ветераном Джаредом Каннонье, поединок с которым состоялся на минувших выходных в США.
«С тех пор как Джонс несёт всякую чушь, Иззи защитил свой титул в пятый раз. Отличная работа, чемп. Какие-то люди говорят, а какие-то – делают», – написал Нганну.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Джонс, не выступавший с февраля 2020 года, готов вернуться в октагон.
Комментарии
- 4 июля 2022
-
01:00
-
00:25
- 3 июля 2022
-
23:20
-
23:04
-
22:55
-
22:22
-
21:42
-
21:07
-
19:28
-
19:10
-
18:53
-
18:37
-
16:19
-
16:08
-
15:11
-
14:29
-
13:36
-
12:59
-
11:58
-
11:10
-
10:23
-
10:09
-
09:34
-
09:21
-
09:03
-
08:48
-
08:42
-
08:39
-
08:35
-
08:26
-
08:14
-
08:08
-
07:58
-
07:56
-
07:35
Партнерский контент