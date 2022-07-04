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Фрэнсис Нганну тонко подколол Джона Джонса. Не обошлось без Адесаньи

Фрэнсис Нганну тонко подколол Джона Джонса. Не обошлось без Адесаньи
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунский нокаутёр Фрэнсис Нганну поддел в социальных сетях своего возможного соперника и бывшего обладателя титула в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг), звёздного американца Джона Джонса.

Так, Нганну похвалил своего товарища и чемпиона в среднем весе (до 84 кг), новозеландца Исраэля Адесанью с победой над американским ветераном Джаредом Каннонье, поединок с которым состоялся на минувших выходных в США.

«С тех пор как Джонс несёт всякую чушь, Иззи защитил свой титул в пятый раз. Отличная работа, чемп. Какие-то люди говорят, а какие-то – делают», – написал Нганну.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Джонс, не выступавший с февраля 2020 года, готов вернуться в октагон.

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