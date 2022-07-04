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Макс Холлоуэй обратился к Александру Волкановски после поражения на UFC 276

Макс Холлоуэй обратился к Александру Волкановски после поражения на UFC 276
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30-летний американский боец UFC Макс Холлоуэй, потерпевший накануне поражение в третьем титульном бою в полулёгком весе от австралийца Александра Волкановски, обратился к своему оппоненту в социальных сетях.

«Я всё ещё впереди 2-0 по нокдаунам в трилогии. Вероятно, понадобится четвёртый бой, чтобы всё определить (смеётся). Поздравляю моего брата, Александра. Ты заслужил это. Ты настоящий первый номер рейтинга P4P прямо сейчас.

Всем болельщикам – не переживайте за меня. Это часть жизни. Нам нужно перестроиться, и мы это сделаем. Я вас люблю!» — гласит публикация Холлоуэя в «Твиттере».

Напомним, Волкановски одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Это была их третья встреча за карьеру в UFC. Впервые бойцы встретились между собой на турнире UFC 245 в декабре 2019 года, в нём победа единогласным решением судей досталась Александру. Во втором их очном противостоянии, прошедшем на UFC 251 в июле 2020 года, сильнее оказался также австралиец, но уже раздельным решением судей.

Самые странные суеверия бойцов UFC.

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