Тренер Мурата Гассиева поделился планами на следующий бой

Виталий Сланов, являющийся наставником бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе россиянина Мурата Гассиева, высказался о спортивных планах боксёра.

«У нас есть два варианта следующего боя. Он запланирован на август в ОАЭ или Сербии», — приводит слова Сланова ТАСС.

Напомним, предыдущий бой Гассиев провёл в июле 2021 года. Тогда российский спортсмен отпраздновал победу нокаутом в поединке за пояс WBA Asia в супертяжёлом весе с представителем Германии Михаэлем Валлишем. В профессиональной карьере Гассиев одержал 28 побед, 21 из которых была добыта нокаутом, и потерпел одно поражение, проиграв Александру Усику.

25 декабря 2021 года Гассиев должен был встретиться с украинцем Андреем Руденко, однако бой был отменён из-за перелома у Гассиева.

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