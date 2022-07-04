«Это была битва команд и тактик». Адесанья высказался по поводу боя с Каннонье
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Нигерийский боец UFC Исраэль Адесанья дал комментарий по поводу поединка на турнире по смешанным единоборствам UFC 276 с американцем Джаредом Каннонье.
«Возможно, у меня не получилось донести свои силовые удары руками и ногами, но мой соперник хорошо приспосабливался по ходу боя. Это был не просто бой – я против него. Это была битва команд и тактик, и они проделали отличную работу», — сказал Адесанья на пресс-конференции после боя.
Бой завершился победой Адесаньи единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45).
Таким образом, Адесанья одержал 23-ю победу в ММА при одном поражении, а Каннонье потерпел шестое поражение при 15 удачных исходах.
В соглавном событии вечера Алекс Волкановски защитил пояс в третьем поединке с Максом Холлоуэем.
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