«Это была битва команд и тактик». Адесанья высказался по поводу боя с Каннонье

Нигерийский боец UFC Исраэль Адесанья дал комментарий по поводу поединка на турнире по смешанным единоборствам UFC 276 с американцем Джаредом Каннонье.

«Возможно, у меня не получилось донести свои силовые удары руками и ногами, но мой соперник хорошо приспосабливался по ходу боя. Это был не просто бой – я против него. Это была битва команд и тактик, и они проделали отличную работу», — сказал Адесанья на пресс-конференции после боя.

Бой завершился победой Адесаньи единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45).



Таким образом, Адесанья одержал 23-ю победу в ММА при одном поражении, а Каннонье потерпел шестое поражение при 15 удачных исходах.

В соглавном событии вечера Алекс Волкановски защитил пояс в третьем поединке с Максом Холлоуэем.