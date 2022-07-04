Волкановски: хочу подраться с Оливейрой. Бой с Чарльзом более громкий, чем с Махачевым

33-летний австралийский боец Александр Волкановски после победы в титульном бою с Максом Холлоуэем рассказал о том, что хотел бы провести свой следующий бой с чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.

«Я бы хотел подраться с Чарльзом, потому что это более громкий бой. Давайте на чистоту, он чемпион.



Но если Ислам Махачев победит Оливейру, когда я буду залечивать свои травмы, то я буду драться с Исламом.



Кто бы ни был чемпионом в легком весе, я буду с ним драться. Я хочу еще один блестящий пояс на своем плече», — сказал Волкановски на пресс-конференции после боя.

Благодаря победе над Холлоуэем Александр защитил титул UFC в полулёгком весе. Ранее сообщалось, что австралиец стал четвёртым бойцом в истории промоушена Даны Уайта, который выиграл свои первые 12 боёв в нём.