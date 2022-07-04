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«20 минут ничего не видел». Муньос рассказал о последствиях тычка в глаз в бою с О’Мэлли

«20 минут ничего не видел». Муньос рассказал о последствиях тычка в глаз в бою с О’Мэлли
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Бразилец Педро Муньос дал комментарий по поводу боя с американцем Шоном О’Мэлли.

«Чтобы вкратце объяснить, что произошло в бою с Шоном О’Мэлли, скажу, что в первом раунде мне ткнули в глаз, но я продолжал драться, а вскоре после этого получил удар ниже пояса.

Бой возобновился, и мы обменялись несколькими ударами. Во втором раунде я получил ещё один тычок в глаз. 20 минут ничего не видел. Меня отвезли в больницу, где мне дали специальные капли, чтобы мой глаз онемел и врачи смогли открыть его.

Они провели осмотр, у меня есть царапина на роговице по всему периметру. Из-за этого я не мог открыть глаз и ничего не видел.

Рефери спросил, вижу ли я вообще, и врач решил остановить бой. Вот что случилось сегодня вечером», — написал Муньос в социальных сетях.

Напомним, поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания О’Мэлли в глаз Муньосу. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Отметим, что в первом раунде Шон также нарушил правила, нанеся своему сопернику удар в пах, однако бразилец после паузы продолжил бой.

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