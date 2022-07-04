Волкановски ответил на выпад Стерлинга
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Александр Волкановски отреагировал на слова Алджэмейна Стерлинга о том, что тот легко смог бы его победить.
«Пусть болтает, ничего страшного. У него есть целый дивизион, о котором ему стоит переживать. Респект ему за то, что он встретился с таким бойцом, как Петр Ян, и смог забрать победу, но ему стоит поубавить свой пыл», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.
Напомним, на турнире UFC 276, который состоялся в ночь со 2 на 3 июля мск, Волкановски одержал победу в поединке с американцем Максом Холлоуэем, защитив титул в полулёгком весе. Ранее сообщалось, что Волкановски повторил достижение бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова в американском промоушене.
Новость по темеСтерлинг: я бы легко победил Волкановски
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