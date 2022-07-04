Перейра — о бое с Адесаньей: я заставлю его драться. Готов начать подготовку хоть завтра

34-летний представитель Бразилии Алекс Перейра высказался о возможном поединке с чемпионом UFC Исраэлем Адесаньей.

«Я уверен в том, что заставлю его драться, чтобы устроить для публики хорошее шоу. Когда этот бой может состояться? Когда он будет готов.



Я только что закончил поединок и чувствую себя прекрасно. Могу начать тренироваться хоть завтра», — приводит слова Перейры MMAJunkie.

Напомним, Адесанья и Перейра дважды встречались во времена выступлений в кикбоксинге, и оба раза побеждал бразилец. В марте 2017 года на турнире Glory of Heroes 7 он нокаутировал новозеландца.

На прошедшем турнире UFC 276 Перейра оказался сильнее Шона Стрикленда, а Адесанья защитил титул в поединке с Джаредом Каннонье.