«Я ненавижу его из-за этого». Сауль Альварес жёстко раскритиковал Головкина
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Чемпион мира в четырёх весовых категориях и бывший лидер рейтинга «pound-for-pound» мексиканец Сауль Альварес не отказывает себе в критике соперника перед третьим поединком с казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится 18 сентября в США.
Так, Альварес повторно обвинил Головкина в двуличии, однако на этот раз не стал подбирать слова.
«Он грёбаный засранец. Он бесчестен. Он притворяется хорошим ради других, но это не так. И он говорит обо мне много дерьма. То говорит, что уважает меня и мою карьеру, то говорит, что я позорный боксёр и ему стыдно за мексиканский бокс. Я ненавижу засранца из-за этого», – приводит слова Канело издание TMZ.
Ранее в интервью тренер Головкина объяснил, почему третий бой с Альваресом станет «войной».
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