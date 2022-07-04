«Я ненавижу его из-за этого». Сауль Альварес жёстко раскритиковал Головкина

Чемпион мира в четырёх весовых категориях и бывший лидер рейтинга «pound-for-pound» мексиканец Сауль Альварес не отказывает себе в критике соперника перед третьим поединком с казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится 18 сентября в США.

Так, Альварес повторно обвинил Головкина в двуличии, однако на этот раз не стал подбирать слова.

«Он грёбаный засранец. Он бесчестен. Он притворяется хорошим ради других, но это не так. И он говорит обо мне много дерьма. То говорит, что уважает меня и мою карьеру, то говорит, что я позорный боксёр и ему стыдно за мексиканский бокс. Я ненавижу засранца из-за этого», – приводит слова Канело издание TMZ.

Ранее в интервью тренер Головкина объяснил, почему третий бой с Альваресом станет «войной».