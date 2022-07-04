Камару Усман: поражение Эдвардса от меня сделало его лучше
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман считает, что его поединок с британцем Леоном Эдвардсом, состоявшийся в декабре 2015 года, положительно сказался на последнем.
Напомним, Эдвардс уступил единогласным судейским решением и с тех пор не проигрывал. На данный момент его победная серия составляет девять боёв.
«Я бы здесь не сидел, если бы не был готов к реваншу. Так что, думаю, пришло время взяться за дело. Я порадовал болельщиков в 2021 году, пора устроить вечеринку в 2022-м.
Я всегда уважал Леона, он очень жёсткий боец. Но он не проигрывал потому, что бился со мной, понимаете? Я сделал его лучше. После боя со мной он начал бороться. Но в реванше он поймёт, что это бесполезно», – сказал Усман на пресс-конференции.
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