Волкановски ответил на вопрос, считает ли себя величайшим полулегковесом в истории

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски ответил на вопрос журналистов о величайшем полулегковесе в истории смешанных единоборств.

«Это, конечно же, не мне решать, но, как по мне, глупо не включать моё имя в подобные обсуждения. Посмотрите на то, что я делаю. Посмотрите на моё резюме. Опять же, решаю не я, но у меня всё неплохо.

Я делаю впечатляющие вещи. Знаю, многие люди относились ко мне предвзято, и я даже сказал после боя [на UFC 276], что нужно уметь постоять за себя. Можете оставаться предвзятыми сколько угодно, но я делаю заявления», – сказал боец на пресс-конференции.

Ранее в интервью Волкановски рассказал, о чём говорил в третьем бою с американцем Максом Холлоуэем.