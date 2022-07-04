Волкановски ответил на вопрос, считает ли себя величайшим полулегковесом в истории
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски ответил на вопрос журналистов о величайшем полулегковесе в истории смешанных единоборств.
«Это, конечно же, не мне решать, но, как по мне, глупо не включать моё имя в подобные обсуждения. Посмотрите на то, что я делаю. Посмотрите на моё резюме. Опять же, решаю не я, но у меня всё неплохо.
Я делаю впечатляющие вещи. Знаю, многие люди относились ко мне предвзято, и я даже сказал после боя [на UFC 276], что нужно уметь постоять за себя. Можете оставаться предвзятыми сколько угодно, но я делаю заявления», – сказал боец на пресс-конференции.
Ранее в интервью Волкановски рассказал, о чём говорил в третьем бою с американцем Максом Холлоуэем.
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