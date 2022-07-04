Промоутер Бивола отреагировал на нежелание Арума отпускать Бетербиева на DAZN

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола, отреагировал на недавнее заявление заокеанского коллеги Боба Арума.

Напомним, Арум, ведущий карьеру чемпиона WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева, заявил, что не отпустит своего бойца на конкурирующую телеплощадку DAZN, где выступает Бивол.

«Это просто способ отвести внимание. Разве место проведения поединка так важно? Зачем вообще об этом говорить? Почему бы не посадить меня и Боба Арума в одну комнату с двумя конвертами, в которых написана цена за бой. И пусть победит сильнейший», – приводит слова Хирна издание BoxingScene.

Ранее в интервью Дмитрий Бивол оценил вероятность организации мегафайта с Бетербиевым.