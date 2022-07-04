Джош Тэйлор освободил титул WBC в первом полусреднем весе, есть кандидаты

Теперь уже бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тэйлор (19-0, 13 KO) официально отказался от титула WBC.
Напомним, в конце мая боец отказался и от пояса WBA. Причина одна – Тэйлор не хочет встречаться с обязательными претендентами. Британец нацелен на реванш с соотечественником Джеком Кэттералом, со ссылкой на промоушен Top Rank сообщает обозреватель Дэн Рафаэль.
Всемирный боксёрский совет (WBC) уже назначил кандидатов на вакантный титул, это американцы Хосе Карлос Рамирес (27-1, 17 KO) и Хосе Сепеда (35-2, 27 KO). Согласно постановлению бойцы обязаны договориться в срок до 1 августа. Примечательно, что Рамирес и Сепеда уже встречались – в феврале 2019 года Рамирес победил раздельным судейским решением.
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