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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал включение в Зал славы UFC

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал включение в Зал славы UFC
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов (29-0) прокомментировал включение в Зал славы организации. Напомним, церемония состоялась на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

«Это многое значит для меня. В такие моменты ты понимаешь, что такое забота UFC. Потому что в начале моей карьеры у нас были сложные моменты. Мне долго не давали титульный бой… но, начиная с конца карьеры, они и по сей день проявляют заслуженное уважение, и я рад этому. Ощущение, что труд твоей жизни окупился.

Добавляет ли значимость включение Даниэля Кормье? Конечно, мы тренируемся вместе уже более десяти лет. Мы были чемпионами практически в одно и то же время. И почти в одно и то же время завершили карьеру. Ну а теперь мы вместе в Зале славы», – сказал Хабиб после церемонии.

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