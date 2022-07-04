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Иван Штырков может провести боксёрский поединок против бывшего бойца UFC

Иван Штырков может провести боксёрский поединок против бывшего бойца UFC
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Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков может провести боксёрский поединок, сообщает пресс-служба промоушена RCC.

Штырков достиг устной договорённости с действующим чемпионом Hardcore в тяжёлом весе соотечественником Хадисом Ибрагимовым.

33-летний Иван Штырков провёл свой последний поединок на турнире RCC 11 в мае, нокаутировав в стартовом раунде соотечественника Михаила Колобегова.

27-летний Хадис Ибрагимов является бывшим чемпионом M-1 и бывшим бойцом UFC. В сильнейшей организации мира он провёл четыре поединка с марта 2019 года по июль 2020-го и во всех проиграл. В своём последнем бою на турнире Hardcore MMA 17 Ибрагимов победил единогласным решением судей земляка Хусейна Адамова.

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