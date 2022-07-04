«Это видео для Саши, чтобы не расслаблялся». Исмаилов мощно ответил на критику Шлеменко
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Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов продолжает раскручивать поединок с именитым соотечественником и бывшим чемпионом Bellator в среднем весе (до 84 кг) Александром Шлеменко, который, как ожидается, состоится в августе.
Напомним, ранее Шлеменко раскритиковал Исмаилова за плохую форму и лишний вес, на что последний записал видеоответ.
«Это видео для Саши, чтобы не расслаблялся, а то я размажу его по клетке.) А хотелось бы бешеной рубни))», – написал Исмаилов в социальных сетях.
Ранее в интервью Шлеменко сообщил о возможном переносе поединка из-за операции Исмаилова на колене. Также бойцы примут участие в реалити-шоу промоушена RCC, в котором возглавят команды из молодых спортсменов.
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