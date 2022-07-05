Джонс: не понимаю, как Адесанья с накрашенными ногтями остановит Перейру

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), звёздный американец Джон Джонс прокомментировал выступление бразильского средневеса Алекса Перейры в бою с Шоном Стриклендом на турнире UFC 276, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе.

Напомним, Перейра нокаутировал Стрикленда уже в стартовом раунде и стал новым претендентом на чемпионский титул, принадлежащий новозеландцу Исраэлю Адесанье.

«Только что посмотрел бой Алекса Перейры. Его победа выглядела слишком лёгкой. Трудно поверить в то, что его даже не было в рейтинге перед этим боем.

Братан, я не могу перестать думать об этом. Как ты остановишь такого парня как Алекс с накрашенными ногтями? У меня нет идей», – написал Джонс в социальных сетях.