Джонс: не понимаю, как Адесанья с накрашенными ногтями остановит Перейру
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), звёздный американец Джон Джонс прокомментировал выступление бразильского средневеса Алекса Перейры в бою с Шоном Стриклендом на турнире UFC 276, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе.
Напомним, Перейра нокаутировал Стрикленда уже в стартовом раунде и стал новым претендентом на чемпионский титул, принадлежащий новозеландцу Исраэлю Адесанье.
«Только что посмотрел бой Алекса Перейры. Его победа выглядела слишком лёгкой. Трудно поверить в то, что его даже не было в рейтинге перед этим боем.
Братан, я не могу перестать думать об этом. Как ты остановишь такого парня как Алекс с накрашенными ногтями? У меня нет идей», – написал Джонс в социальных сетях.
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